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مجلس نقابة الموسيقيين في احتفالات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية

السبت 06/مارس/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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ضمن فعاليات احتفالات باختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية 2021 التقي أمير الغناء العربي هاني شاكر ومجلس نقابة الموسيقيين بمحافظة بورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ود. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وحرص أمير الغناء العربي والوفد المرافق له المايستر محمد أبو اليزيد والمايسترو أحمد رمضان والدكتور أحمد أبوالمجد علي زيارة قصر ثقافة بورسعيد وتشجيع فريق أطفال بورسعيد في وفد رسمي ضم ا.د إيناس عبدالدايم وزير الثقافة واللواء أركان حرب الوزير عادل الغضبان محافظ بورسعيد والأستاذ محمد الدسوقي المستشار الفني للمحافظة في إطار الدور الذي تقوم به نقابة المهن الموسيقية في تنمية المواهب وإسعاد الأطفال.

وكانت فرحة الأطفال غامرة باستقبال وفد نقابة المهن الموسيقية وعلي رأسهم الفنان هاني شاكر.

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