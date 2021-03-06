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"الرعاية الصحية" تعلن نجاح أول عملية قلب مفتوح بالمجمع الطبي بالإسماعيلية

السبت 06/مارس/2021 - 12:37 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أداة الدولة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل نجاح أول جراحة قلب مفتوح لتغيير 3 شرايين بالقلب في عملية استغرقت 8 ساعات لمريض يبلغ من العمر ٥٧ عاما.

وقالت هيئة الرعاية الصحية إن العملية تعد من العمليات الدقيقة ذات المهارات الفائقة التي تتم لأول مره تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمجمع الطبي بالإسماعيلية.

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن المريض كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوي السكر بالدم لنسب عالية مع آلام متكررة بالصدر ( ذبحات صدرية متكررة ) فتم حجزه وأجريت له الفحوصات الطبية اللازمة والتي أوضحت ضيق بالشريان التاجي الرئيسي وإنسداد تام بالشريان التاجي الأمامي الأيسر وضيق بالشريان التاجي الايمن وعليه تم تحضير المريض لأجراء جراحة قلب مفتوح لزرع ثلاثة شراين بالقلب وحاليا المريض حالته مستقره ويتلقي رعايه فائقه بعنايه جراحات القلب. 

وأضافت الهيئة أنه تم إجراء العملية على يد فريق من أمهر استشاريين وأطباء القلب والصدر والتخدير الدكتور السيد فياض استشاري جراحة القلب والصدر، والدكتور بيير ظريف استشاري التخدير والعناية المركزة، والدكتور أحمد خليفة اخصائي جراحة القلب والصدر، ود. محمد عبد الفتاح اخصائي جراحة القلب والصدر، د. أحمد وردي أخصائي جراحة القلب والصدر، د. يوحنا إدوار اخصائي جراحة القلب والصدر، أ. أحمد علي أخصائي ماكينة القلب وبمعاونه فريق التمريض المميز بالمجمع الطبي بالإسماعيلية.

وتابعت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد توفر الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين داخل نطاق المحافظة دون الحاجة للسفر إلى الداخل أو الخارج للعلاج على أعلى مستوى من الجودة والتميز ووفق أحدث المعايير والبروتوكولات العلاجية الدولية.
"الرعاية الصحية" تعلن نجاح أول عملية قلب مفتوح بالمجمع الطبي بالإسماعيلية
"الرعاية الصحية" تعلن نجاح أول عملية قلب مفتوح بالمجمع الطبي بالإسماعيلية

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