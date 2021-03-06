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وزير البترول الأسبق: ربنا كرمنا بمجموعة اكتشافات أنقذتنا من معاناة فترة 2011-2016 (فيديو)

السبت 06/مارس/2021 - 12:39 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إنه لم يكن ليتحقق أي نجاح في قطاع البترول بشكل منفصل عن بقية قطاعات الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعمل وفقا لمنظومة واثقة ثابتة لها معايير محددة تحت قيادة سياسية رشيدة، وبالتالي استطاع تحقيق خطوات جيدة جدا، مشددًا على ان مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة المؤهلة لتلبية جزء من احتياجات السوق الأوروبي.

وأضاف كمال في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم السبت، "ربنا أكرمنا بمجموعة من الاكتشافات التي أنقذتنا من المعاناة التي عشنا فيها في الفترة بين عامي 2011  و2016، وأصبحت مصر تعلن باستمرار عن الاكتشافات الجديدة، وهو ما جعل مصر تعيد تشغيل مصانع التسييل التي كانت متوقفة عن العمل منذ عام 2011". 

وأردف، أن مصر تستطيع أن تقبل كل الغاز المنتج في منطقة شرق المتوسط من الدول المجاورة حاليا، ويمكنها ان توجهه إلى أوروبا لتلبية احتياجاتها.

وحول عودة مصنع دمياط للغاز المسال للعمل مجددًا بعد نحو 10 سنوات من التوقف، قائلًا إن توقف محطات الإسالة منذ عام 2011 مثّل خسارة اقتصادية كبيرة، وبالتالي فإن عودتها إلى العمل أمر جيد للاقتصاد المصري.

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