بعد انتشارها مجددا.. برلمانية: تطالب بتغليظ العقوبات ضد مروجي الشيشة في المقاهي







استنكرت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، عودة تقديم الشيش بكثافة في المقاهي والكافيهات، ويأتي ذلك بالرغم من تفشي فيروس كورونا القاتل، فضلا عن دخول مصر على أعتاب المرحلة الثالثة للفيروس، مؤكدة أن غياب وعي المواطنين وأهمال الرقابة سيدفع الدولة الكثير من الأضرار خلال الفترة المقبلة.



وأوضحت عطوة، خلال البيان الصادر لها، أن تصريحات مجلس الوزارء المُستمرة خلال الفترة الماضية بشأن تنظيم عدد من الحملات الرقابية والدورية من قبل الأجهزة التنفيذية والأمنية بصفة مستمرة على المقاهي والكافيهات بمختلف مراكز ومدن المحافظات على مستوى الجمهورية لضبط المخالفين، ماهي إلا أنها مجرد تصريحات فقط ولا تمس للواقع بأي صلة وأكبر دليل على ذلك عودة الشيش مرة أخرى في بعض المقاهي والكافيهات.



وأضافت عضو مجلس النواب، أن الشيشة تُساعد كبير في أرتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، خاصة وأنه لم يتم تعقيمها بعدما يتم استخدامها من قبل المواطنين، فضلا عن أن للشيشة أضرار كثيرة على الرئة مما تساهم بشكل في ألتهاب رئوي يُساعد في الإصابة بالفيروس سريعًا، مؤكدة أنه حان الوقت الأن والضروري لتدخل البرلمان في سن قوانين وعقوبات صارمة لمن يستبب في انتشار الشيشة مجددًا.