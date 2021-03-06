بالصور .. تكريم نجوم الفن العربي في المؤتمر الدولي للتميز والجودة











شهد المؤتمر الدولي للتميز والجودة في دورته الثامنة تكريم عدد من نجوم الفن العربي لدورهم الإبداعي خلال مشوارهم الفني وذلك مساء أمس الجمعة داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

قامت بتقدم ققرات الحفل الإعلامية بوسي شلبي وكانت أول المكرمين الطفلة المعجزة نور مكي والتي تبلغ من العمر ٥ سنوات.



ومن نجوم الفن تم تكريم يسرا عن دورها كسفيرة للنواية الحسنة، جمال سليمان والذي أكد أن الفنانين والفن بشكل عام يحتاج إلى بعض التكريمات خلال الفترة المقبلة وحرص هاني سلامة على إهداء تكريمه إلى الفنان الراحل يوسف شعبان .





كما تم تكريم النجوم لبلبة عن مشوارها الفني والفنانة السورية جومانا مراد ونيللي كريم والفنان باسل الخياط ومدحت صالح ومهندسة الديكور رباب عبد العاطي.