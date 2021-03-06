روسيا تسجل 11 ألف إصابة بكورونا لليوم الثاني على التوالي

أعلنت السلطات الصحية الروسية ، تسجيل 11 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، لليوم الثاني على التوالي.

ورصدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي، 11022 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 11024 إصابة في اليوم السابق، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 11.7% من المرضى الجدد.

وبحسب روسيا اليوم، تتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (1820 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد، سان بطرسبورغ (975 حالة).

وقالت السلطات الصحية الروسية، إنها سجلت خلال اليوم الأخير 441 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا، (مقابل 462 وفاة أمس)، فيما تماثل 15027 مريضا للشفاء.

وأوضحت السلطات الصحية الروسية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي المستجد، التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة، أصبح أربعة ملايين و312181 إصابة مؤكدة، منها 88726 حالة وفاة، و323107 حالات نشطة، وثلاثة ملايين و900348 حالة شفاء.