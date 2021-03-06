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شُعبة الإذاعيين العرب تهنئ 'أبو الغيط' لتجديد الثقة فيه أمينًا للجامعة العربية

السبت 06/مارس/2021 - 12:44 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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أعرب مجلس أمناء الشُعبة العامة للإذاعيين العرب، برئاسة الإذاعية شريف عبد الوهاب، عن خالص تهنئتهم للسفير أحمد أبوالغيط، على قرار التجديد له أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية لفترة ثانية، بإجماع تصويت الدول العربية.

وقال مجلس الأمناء في بيان له، إن هذا القرار يُعد بمثابة تجديد للثقة فيه، من قِبل أصحاب الجلالة والفخامة والسمو حُكام الدول العربية، ويعكس نجاحه في تعزيز العمل العربي المشترك، وخدمة قضايا الأمة في مرحلة حساسة وهامة من تاريخها؛ حيث اتسمت قراراته بالحرص على المصلحة العربية، والتمسك بالثوابت، والتشديد على احترام مبدأ سيادة التراب الوطني.

وأكد مجلس أمناء الشُعبة، ثقتهم في قدرة السفير أحمد أبوالغيط، على بذل المزيد من الجهود في تطوير آلية العمل العربي، والارتقاء بجامعة الدول العربية، كبيت جامع لكل العرب.

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