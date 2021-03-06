تعرف على موعد الإسراء والمعراج 2021.. وأفضل دعاء لترديده في هذه الليلة

يبحث الكثيرون في مثل هذا التوقيت من العام الهجري عن موعد ليلة الإسراء والمعراج؛ وتحديدا مع بداية شهر رجب المعظم، وعلى الرغم من اختلاف العلماء حول موعد الإسراء والمعراج إلا أن دار الإفتاء المصرية أجازت الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج _الرحلة المباركة_ في شهر رجب.





موعد ليلة الإسراء والمعراج 2021

توافق ليلة الإسراء والمعراج يوم الخميس 11 مارس 2021 ميلاديًا، وتبدأ ليلة السابع والعشرين من رجب مغرب يوم الأربعاء 26 رجب والموافق 10 مارس 2021 وتنتهي فجر الخميس الموافق 27 رجب الموافق 11 مارس 2021م.



