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تعرف على موعد الإسراء والمعراج 2021.. وأفضل دعاء لترديده في هذه الليلة
السبت 06/مارس/2021 - 12:31 م
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يبحث الكثيرون في مثل هذا التوقيت من العام الهجري عن موعد ليلة الإسراء والمعراج؛ وتحديدا مع بداية شهر رجب المعظم، وعلى الرغم من اختلاف العلماء حول موعد الإسراء والمعراج إلا أن دار الإفتاء المصرية أجازت الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج _الرحلة المباركة_ في شهر رجب.
موعد ليلة الإسراء والمعراج 2021
توافق ليلة الإسراء والمعراج يوم الخميس 11 مارس 2021 ميلاديًا، وتبدأ ليلة السابع والعشرين من رجب مغرب يوم الأربعاء 26 رجب والموافق 10 مارس 2021 وتنتهي فجر الخميس الموافق 27 رجب الموافق 11 مارس 2021م.
دعاء ليلة الإسراء والمعراج
لم يرد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- دعاء ليلة الاسراء والمعراج المستحب، إلا أنه يمكن للمسلم الدعاء بأي دعاء آخر.
ومن دعاء ليلة الاسراء والمعراج أو ليلة السابع والعشرين من رجب: "اسألك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء ألا تبق لي همًا ولا حزنًا ولا ضيقًا ولا سقمًا إلا فرجته، وإن أصبحت بحزن فأمسيني بفرح وإن نمت على ضيق فأيقظني على فرج، وإن كنت بحاجه فلا تكلني إلى أحدٍ سواك".
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