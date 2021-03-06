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قرارات عاجلة للنيابة.. القصة الكاملة لحادث الكريمات

السبت 06/مارس/2021 - 12:48 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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على طريق الكريمات، وقع ليلة أمس حادث مأساوي أسفر عن وفاة عدد كبير من المواطنين، مما أدى إلى تحرك المسئولين على وجه السرعة لاحتواء الأزمة ومحاولة إنقاذ المصابين في الحادث.

مصرع ٢٠ شخصا بالحادث
وحادث الكريمات وقع بطريق الجيش قبل بوابة الكريمات باتجاه محافظة بني سويف، بعد اصطدام سيارة نقل "تريلا" محملة بمواد بناء بسيارة ميكروباص قبل 5 كيلومترات من البوابة بنطاق مركز أطفيح، وأسفر الحادث عن مصرع 20 شخصا وإصابة اثنين آخرين، جرى توزيعهم على مستشفيات بني سويف والعياط وأطفيح.

أسباب وقع حادث الكريمات
وعن سبب وقوع الحادث، كشف وزارة الداخلية، عن تفاصيل حادث التصادم الذي وقع على طريق الكريمات، في بيان لها صباح اليوم السبت.

وقال البيان: "بالنسبة لما تبلغ للأجهزة الأمنية بالجيزة بانقلاب سيارة بطريق الكريمات ووجود متوفين ومصابين بدائرة مركز أطفيح، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أنه أثناء سير إحدى سيارات النقل (مقطورة) قيادة (سائق – مقيم ببنى سويف) بالطريق المنوه عنه، انفجر الإطار الأمامي بالسيارة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيده وانقلابها وتخطيها الحاجز الخرسانى بمنتصف الطريق واصطدامها بالمواجهة بـ(ميكروباص) حال قدومه بالطريق المقابل من محافظة أسيوط".


كما قال أحد الناجين من الحادث أن سبب الحادث يعود إلى انفجار الإطار الأمامي للسيارة النقل فاختلت عجلة القيادة في يد السائق فانقلبت في نهر الطريق أثناء مرور السيارة الميكروباص القادمة من أسيوط إلى القاهرة.

ضبط السائق المتسبب في الحادث
ومن جانبها، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط قائد سيارة النقل المذكور، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة دون قصد، حيث أكد سائق السيارة المتسببة في حادث الكريمات، أنه ارتكب الواقعة دون قصد، بعد انفجار الإطار الأمامي للسيارة وانقلابها واصطدامها بميكروباص.

تحليل مخدرات السائق
وتبدأ النيابة العامة خلال ساعات التحقيق مع سائق السيارة المقطورة المتسبب فى الحادث، حيث توجه له تهمة القتل والإصابة الخطأ، ومن المقرر إجراء تحليل مخدرات له، لبيان قيادته السيارة تحت تأثير المخدر من عدمه.

لجنة لفحص السيارة
كما بدأت اللجنة الهندسية والمشكلة بقرار من النيابة العامة فى فحص السيارات المتسببة والمتضررة فى حادث طريق الكريمات، لبيان أسباب وقوع الحادث بشكل تفصيلى، وعما إذا كان هناك تجاوز من السائق أو عدم صلاحية السيارة للعمل.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة بفحص السيارة المقطورة المتسببة فى وقوع الحادث، والأجزاء الميكانيكية المتحكمة فى حركتها، وعدادات السرعة لبيان مدى التزام السائق بالتعليمات المقررة للسير على طريق الكريمات، كما تفحص اللجنة السيارة الميكروباص المتضررة جراء الحادث، وبيان الإضرار التى لحقت بها، وكتابة تقرير وافً وتقديمه لجهات التحقيق، لاستكمال تحقيقاتها حول الواقعة.

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