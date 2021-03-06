Advertisements

نمو اقتصاد ايرلندا بنسبة 3.4% العام الماضي

السبت 06/مارس/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
Advertisements
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الأيرلندي الصادرة اليوم نمو اقتصاد البلاد خلال العام الماضي بنسبة 3.4% من إجمالي الناتج المحلي.


وقال مكتب الإحصاء إن قطاع الشركات متعددة الجنسيات حقق نموا بمعدل 18.2%  خلال العام الماضي في حين تراجعت القطاعات غير الخاضعة لسيطرة هذه الشركات بنسبة 9.5%.


وبلغت صادرات أيرلندا من السلع خلال العام الماضي 160.8 مليار يورو (198 مليار دولار)  في حين كانت مبيعات الشركات في السوق المحلية قليلة مع تراجع النشاط الاقتصادي المحلي  على خلفية تضرر قطاعات الفنادق والمطاعم والتشييد بشدة من القيود المفروضة لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، بسحب جينفير بانيم المحللة في مكتب الإحصاء المركزي.


وبحسب "الألمانية" تراجع معدل نمو الاقتصاد الأيرلندي وفق مقياسي إجمالي الناتج القومي الذي لا يتضمن أرباك الشركات متعددة الجنسية إلى 0.6%  خلال العام الماضي.


وفي حين سجل اقتصاد أيرلندا نموا خلال العام الماضي ككل، فإن إعادة فرض القيود الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا أدى إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 5.1% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

أخبار تهمك

قرار نهائي.. موسيماني يطالب الخطيب بالاستغناء عن نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

الصحة تزف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 19 ساعة

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ يوم

رامي عباس يرسم طريق خروج صلاح من ليفربول

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل| مصرع 20 شخصاً وإصابة 3 آخرين في حادث مروع بطريق الكريمات

منذ حوالي 16 ساعة

3 أمصال مصرية.. تفاصيل إنتاج لقاحات مضادة لكورونا

منذ ساعة و 22 دقيقة

تطور جديد في صفقة كريم فؤاد يقلق الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي على بعد خطوة من حسم الصفقة المنتظرة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

قناة مفتوحة ومجانية تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يلتقي بـ رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وفاة الفنانة سوسن ربيع متأثرة بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

3 أمصال مصرية.. تفاصيل إنتاج لقاحات مضادة لكورونا

12:00 م

عاجل.. وفاة الفنانة سوسن ربيع متأثرة بفيروس كورونا

11:50 ص

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

05:45 م

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

12:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات