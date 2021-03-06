Advertisements

عاجل.. السيسي يلتقي بـ رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني

السبت 06/مارس/2021 - 12:56 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
صرح متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يلتقي الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بالقصر الجمهوري في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبا عاجل.

وأكد الرئيس السيسي، على دعم مصر لحكومة وشعب السودان في كافة المجالات.

اقرأ أيضا.. السيسي يعرب عن دعم السلام والاستقرار في السودان
أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مساندة مصر لكافة جهود تعزيز السلام والاستقرار في السودان الشقيق، خلال تلك المرحلة المفصلية من تاريخه، وذلك انطلاقًا من المبدأ الثابت بأن أمن واستقرار السودان يُعد جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر.

وأكد الرئيس اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الثنائية مع السودان الشقيق، خاصةً في مجالات الربط الكهربائي والسككي والتبادل التجاري، فضلًا عن استعداد مصر للاستمرار في نقل تجربتها في الإصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانية، والمعاونة على مواجهة أية تحديات قد تطرأ في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتورة مريم الصادق المهدي، وزيرة خارجية جمهورية السودان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير السوداني بالقاهرة محمد إلياس.

أخبار تهمك

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ يوم

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي على بعد خطوة من حسم الصفقة المنتظرة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

رامي عباس يرسم طريق خروج صلاح من ليفربول

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الصحة تزف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 19 ساعة

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل| مصرع 20 شخصاً وإصابة 3 آخرين في حادث مروع بطريق الكريمات

منذ حوالي 16 ساعة

3 أمصال مصرية.. تفاصيل إنتاج لقاحات مضادة لكورونا

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

منذ حوالي 17 ساعة

قناة مفتوحة ومجانية تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

تطور جديد في صفقة كريم فؤاد يقلق الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

قرار نهائي.. موسيماني يطالب الخطيب بالاستغناء عن نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

قرار جديد من موسيماني بشأن أزمة كهربا بعد مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وفاة الفنانة سوسن ربيع متأثرة بفيروس كورونا

منذ ساعة و 28 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

3 أمصال مصرية.. تفاصيل إنتاج لقاحات مضادة لكورونا

12:00 م

عاجل.. وفاة الفنانة سوسن ربيع متأثرة بفيروس كورونا

11:50 ص

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

05:45 م

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

12:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات