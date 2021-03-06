عاجل.. السيسي يلتقي بـ رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني

صرح متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يلتقي الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بالقصر الجمهوري في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبا عاجل.





وأكد الرئيس السيسي، على دعم مصر لحكومة وشعب السودان في كافة المجالات.





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أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مساندة مصر لكافة جهود تعزيز السلام والاستقرار في السودان الشقيق، خلال تلك المرحلة المفصلية من تاريخه، وذلك انطلاقًا من المبدأ الثابت بأن أمن واستقرار السودان يُعد جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر.





وأكد الرئيس اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الثنائية مع السودان الشقيق، خاصةً في مجالات الربط الكهربائي والسككي والتبادل التجاري، فضلًا عن استعداد مصر للاستمرار في نقل تجربتها في الإصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانية، والمعاونة على مواجهة أية تحديات قد تطرأ في هذا الصدد.



