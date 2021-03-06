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تشكيل أرسنال المتوقع لمباراة بيرنلي في الدوري الانجليزي

السبت 06/مارس/2021 - 12:50 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال مواجهة قوية ضد فريق نادي بيرنلي والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الدوري الانجليزي الممتاز.

ومن المُنتظر أن يخوض الجانرز اللقاء على النحو التالي :-

حراسة المرمى : بيرند لينو.
خط الدفاع : سيدريك سواريس ، ديفيد لويز ، كيران تيرني.
خط الوسط : محمد النني ، جرانيت تشاكا ، نيكولاس بيبي ، إيميل سميث روي.
خط الهجوم : ويليان ، الكسندر لاكازيت.

هذا ويحتل الأرسنال المركز العاشر على لائحة ترتيب الدوري الانجليزي برصيد سبعة وثلاثين نقطة فيما يحتل فريق نادي بيرنلي المركز الخامس عشر برصيد تسعة وعشرين نقطة.

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