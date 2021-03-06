تشكيل أرسنال المتوقع لمباراة بيرنلي في الدوري الانجليزي





يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال مواجهة قوية ضد فريق نادي بيرنلي والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الدوري الانجليزي الممتاز.





ومن المُنتظر أن يخوض الجانرز اللقاء على النحو التالي :-





حراسة المرمى : بيرند لينو.

خط الدفاع : سيدريك سواريس ، ديفيد لويز ، كيران تيرني.

خط الوسط : محمد النني ، جرانيت تشاكا ، نيكولاس بيبي ، إيميل سميث روي.

خط الهجوم : ويليان ، الكسندر لاكازيت.





هذا ويحتل الأرسنال المركز العاشر على لائحة ترتيب الدوري الانجليزي برصيد سبعة وثلاثين نقطة فيما يحتل فريق نادي بيرنلي المركز الخامس عشر برصيد تسعة وعشرين نقطة.