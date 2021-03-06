عمرو عبد السلام يجتمع بحراس الزمالك قبل مواجهة الترجي

حرص عمرو عبد السلام مدرب الحراس للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد، ثلاثي حراس مرمى الفريق، وذلك استعدادا لمباراة الترجي الرياضي التونسي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وجاءت الجلسة بفندق الاقامة، للحديث معهم عن أهمية مباراة اليوم أمام الترجي، وأن لاعبي الفريق التونسي يعتمدون على التسديد من بعيد والكرات الثابتة بشكل كبير.









وأضاف عبد السلام في حديثه مع حراس الزمالك : يجب التركيز، الزمالك يمتلك ثلاث حراس مرمى على أعلى مستوى وهم الأفضل في أفريقيا، لذلك المنافسة الشريفة بينكم في صالح الفريق، ومن يشارك ليس أفضل من البديل.









وواصل : اليوم لقاء حاسم وأنا أثق في قدراتكم، يجب تصفيه الاجواء بينكم لصالح الفريق، والجميع سوف يأخذ حقه، الفاصل بيني وبينكم هو الافضل في التدريبات وملتزم داخل وخارج الملعب.









ومن المقرر، أن يلتقي الزمالك مع الترجي التونسي، اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.