والد حمزة المثلوثي يزور معسكر الزمالك قبل مواجهة الترجي اليوم

شهد معسكر الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، صباح اليوم السبت، زيارة مفاجأة من والد حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق.









وجاءت زيارة والد حمزة المثلوثي لفندق إقامة بعثة القلعة البيضاء، لدعم نجله قبل مواجهة الترجي التونسي المنتظرة بدوري أبطال إفريقيا.









الجدير بالذكر، أن الزمالك يواجه الترجي التونسي، اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.









مباراة الزمالك والترجي التونسي بالجولة الثالثة من دوري الأبطال مذاعة عبر قنوات بي أن سبورت.



