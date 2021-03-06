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برقم البطاقة.. الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 دفعة مارس (وزارة التضامن الاجتماعي)

السبت 06/مارس/2021 - 01:08 م
تكافل وكرامة 2021
تكافل وكرامة 2021
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برقم البطاقة.. الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 دفعة مارس (وزارة التضامن الاجتماعي)

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 ، يبحث الكصير من الاسر محدودة الدخل عن طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة حيث يعد مصدر رزقهم وذلك نتيجة لفقدان اعمالهم بسبب تفاقم تداعيات وباء كورونا ، وتجدر الاشارة ان هذا المعاش مخصص لفئات معينة من المواطنين والتي من ابرزهم الارامل واصحاب الاعاقات والمطلقات التي لديهم ابناء في مراحل تعليميه مختلفه حيث ان كل ما عليهم احضار بيان قيد رسمي من المدرسه المقيد بها الاطفال ليتمكنون من الحصول علي المعاش حيث يتم الاستعلام عنه عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي .

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021
تحاول الحكومه المصري ان توفر الدعم اللازم للمواطنين وذلك بهدف ان توفر لهم حياة كريمة ليقدرون ان يوفروا لاسرهم السلع الغذائية اللازمة حيث تقوم الوزارة بتقديم مبالغ ماليه تقدر بأربعمائة جنيه لكل مواطن وذلك بعد التاكد من انطباق الشروط عليه حتي يصل الدعم الي مستحقيه ، وتجدر الاشارة ان هذا الدعم تمنحة وزارة التضامن شهرياحيث يتم صرف الاموال عبر مكاتب التضامن او عبر الحسابات البنكية التي يقوم المستفيد بانشائها والتي سيتم خلال ايام قليله ايداع المبالغ المستحقه للاسر فيها .

خطوات الحصول علي معاش تكافل وكرامة
من خلال مجموعه من النقاط التي سنوضح لكم من خلالها خطوات تسجيل الدخول الي الموقع الالكتروني
لوزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن المبالغ المستحقه لشهر مارس وتتلخص من خلال الاتي :

تسجيل الدخول عبر الموقع الالكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي .
تسجيل اسم المستخدم والرقم القومي .
الضغط علي ايكونة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه .
الضغط علي زر استعلام .

برقم البطاقة.. الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 دفعة مارس (وزارة التضامن الاجتماعي)

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كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

ننشر خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 عبر استخدام الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي

هنا رابط.. خطوات الاستعلام عن موعد صرف معاش تكافل وكرامه 2021 عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي tk.moss.gov.eg

بالاسم ورقم البطاقة.. رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر فبراير 2021 الدفعة الجديدة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي

بالرقم القومي.. الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه 2021 عبر رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي

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