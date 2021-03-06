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(التليفون الارضي) طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي 2021 عبر موقع المصرية للاتصالات "وي"

السبت 06/مارس/2021 - 01:11 م
التليفون الارضي
التليفون الارضي
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(التليفون الارضي) طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي 2021 عبر موقع المصرية للاتصالات "وي"

فاتورة التليفون المنزلي 2021 ، تتوالي يوميا معدلات البحث عن روابط الاستعلام الالكتروني المختلفه حيث قامت الشركة المصرية للاتصالات بتخصيص الرابط الخاص بها ليقوم العملاء المستفيدين من خدماتها من الدخول من خلالة للتعرف علي الفواتير المستحقه لهم حتي لا يتعرضون الي انقطاع الخدمة ، وتجدر الاشارة ان الهدف من تفعيل هذه الخدمات هو توفير الوقت والجهد وتجنيب المواطنين من الذهاب والتجمع في مقر الشركة وذلك لانها تعمل علي تناقل وباء كورونا .

فاتورة التليفون المنزلي 2021
تقوم الشركة بالمحاسبة علي فاتورة التليفون الارضي كل ثلاثة اشهر حيث تم صدور اخر فاتورة في منتصف شهر يناير الماضي حيث اتاحت الشركة فترة سماح الي منتصف شهر مارس الجاري ليتمكن العملاء من سداد الاموال المستحقه وذلك عبر الطرق المختلفه التي وفرتها الشركة ، وتجدر الاشارة الي ان الموقع يتيح الاستعلام والدفع وفقا لعدة مصادر والتي من ابرزهم عبر ماكينات الصراف الالي الخاصه بالبنك الاهلي او خدمات فوري المتوفره بالمحلات وغيرها من الطرق المتاحه ونحن بدورنا سنستعرض لكم من خلال السطور التاليه خطوات الدخول عبر الموع الخاص بالمصرية للاتصالات .

تسجيل الدخول للاستعلام عن فاتورة مارس
من خلال هذه الفقره نعرض لكم اهم الخطوات التي يمكنكم اتباعها من اجل تسجيل الدخول عبر الموقع الالكتروني الخاص بالشركة المصريه للاتصالات للتعرف علي فاتورة التليفون الارضي لشهر مارس وذلك عبر النقاط التاليه :

- تسجيل الدخول عبر رابط المصرية للاتصالات .
- تسجيل كود المحافظة و رقم التليفون المنزلي وتحديد المحافظة .
- الضغط علي زر استعلام .
- اختيار احدي طرق الدفع المتاحة.

(التليفون الارضي) طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي 2021 عبر موقع المصرية للاتصالات "وي"

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