رئيس البيت الفني للمسرح ينعي الفنانة الراحلة سوسن ربيع

نعى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن و الأسى الفنانة الكبيرة سوسن ربيع، التي توفيت منذ قليل .



وقال إسماعيل مختار في بيان له :"رحم الله الفقيدة و أسكنها فسيح جناته، و ألهم أهلها و محبيها الصبر و السلوان".



وأشار إسماعيل مختار في نعيه إلى أن الفنانة الراحلة سوسن ربيع قدمت العديد من الأعمال الدرامية منها:مسرحية "أنها حقا عائلة محترمة"، مسلسل "برج الحظ شرارة"، مسلسل "عمر بن عبدالعزيز" وغيرها من الأعمال، وكانت آخر أعمالها مسرحية "المتفائل" من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح.