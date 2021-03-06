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رئيس البيت الفني للمسرح ينعي الفنانة الراحلة سوسن ربيع
السبت 06/مارس/2021 - 01:18 م
الفجر الفني
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نعى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن و الأسى الفنانة الكبيرة سوسن ربيع، التي توفيت منذ قليل .
وقال إسماعيل مختار في بيان له :"رحم الله الفقيدة و أسكنها فسيح جناته، و ألهم أهلها و محبيها الصبر و السلوان".
وأشار إسماعيل مختار في نعيه إلى أن الفنانة الراحلة سوسن ربيع قدمت العديد من الأعمال الدرامية منها:مسرحية "أنها حقا عائلة محترمة"، مسلسل "برج الحظ شرارة"، مسلسل "عمر بن عبدالعزيز" وغيرها من الأعمال، وكانت آخر أعمالها مسرحية "المتفائل" من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح.
وقال إسماعيل مختار في بيان له :"رحم الله الفقيدة و أسكنها فسيح جناته، و ألهم أهلها و محبيها الصبر و السلوان".
وأشار إسماعيل مختار في نعيه إلى أن الفنانة الراحلة سوسن ربيع قدمت العديد من الأعمال الدرامية منها:مسرحية "أنها حقا عائلة محترمة"، مسلسل "برج الحظ شرارة"، مسلسل "عمر بن عبدالعزيز" وغيرها من الأعمال، وكانت آخر أعمالها مسرحية "المتفائل" من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح.
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