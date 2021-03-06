وزير الاتصالات يتفقد منظومة مراقبة الشوارع في كفر الشيخ



تفقد الدكتور عمرو طلعت، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام، واللواء ياسر حفناوي السكرتير العام المساعد، منظومة المراقبة بغرفة الأزمات والتي غطت مدينة كفر الشيخ بكاميرات، لمراقبة الشوارع ورصد السلبيات والعمل على تقديم خدمات متميزة للمواطنين.



ويأتي ذلك بالإضافة للوقوف على الحدث لحظة وقوعه والتعامل معه فورًا تنسيقًا مع الاجهزة المعنية.



ومن المقرر أن تشهد زيارة الوزير افتتاح مكتبين بريد عقب تطويرهما، وتفقد مدرسة التربية الفكرية، وزيارة مركز خدمة العملاء المطور للشركة المصرية للاتصالات بسنترال كفر الشيخ، بالاضافة الى عقد لقاء عبر الفيديو كونفرنس مع عدد من مستفيدى البرامج التدريبية والخدمات المقدمة من الوزارة لأبناء المحافظة.