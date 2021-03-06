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لتعليم عن فيديو الغش المتداول فى السعيدية: «كان وقت الاستراحة»

السبت 06/مارس/2021 - 01:20 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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علق ناصر شعبان مدير إدارة جنوب الجيزة التعليمية على الفيديو المتداول على السوشيال ميديا ويرصد حالة غش جماعى بين طلاب الصف الثاني الثانوي اثناء الامتحانات، وقال ناصر فى تصريح خاص أن هذا الفيديو قديم ومن الخميس الماضي.
وأشار ناصر شعبان إلى أن هذا الفيديو كان فى وقت الاستراحة بين الامتحانات وليس من داخل اللجنة كما تم التدوال على السوشيال ميديا، مشيرًا إلى أن اللجان لا يوجد بها غش.
وكانت قد قالت نجح 583 ألف و477 طالبطالبة بالصف الثاني الثانوي، اليوم، في أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 20202021، والتي تستمر حتي 11 مارس 2021.

وبلغت نسبة أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية 99.69%، من إجمالي حضور 585 ألف و248 طالبطالبة على مستوى الجمهورية.

بينما نجح 208 ألف و765 طالبطالبة بالشعبة الأدبية في أداء امتحان مادة علم النفس والاجتماع بنسبة 99.67%، من إجمالي حضور 209 ألف و452 طالبطالبة على مستوى الجمهورية.

كما أدى 26537 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي (منازل – دمج) الامتحان ورقيًا من إجمالي 27938 طالبطالبة بنسبة حضور 95%.

جدير بالذكر أن اليوم السبت الموافق 6 مارس 2021 يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادتي "الفلسفة والمنطق" و"الفيزياء" على فترتين.

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