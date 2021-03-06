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الليلة.. أحمد أمين برنامج "أسعد الله مساءكم من جديد" مع أكرم حُسني

السبت 06/مارس/2021 - 01:21 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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في أحدث حلقات الموسم الرابع من البرنامج الساخر "أسعد الله مساءكم من جديد"، الذي يُقدمه النجم الكوميدي أكرم حُسني عبر شاشة "MBC مصر، يستضيف البرنامج في حلقة "الليلة" النجم الكوميدي أحمد أمين في حوار ساخر وغير تقليدي وتتضمن الحلقة مشاهد مُحاكاه تمثيلية لبعض المواقف يتم تقديمها بصورة كوميدية، بالإضافة لبعض الإسكتشات الغنائية والمقاطع الحوارية الشهيرة.

البرنامج الساخر "أسعد الله مساءكم من جديد"، تنطلق حلقاته مع شخصية "سيد أبوحفيظة"، التي يُقدمها الفنان أكرم حُسني، والتي إكتسبت خلال فترة وجيزة مساحة كبيرة كأحد أبرز الشخصيات الساخرة في الإعلام المصري والعربي، ويرصد من خلالها أكرم حُسنى بصورة إسبوعية الكثير من الوقائع المُختلفة فى المُجتمع المصرى ويُحللها ويُعلق عليها بإسلوب ساخر وشيق.





رابط برومو "أسعد الله مساءكم من جديد":

https://fb.watch/3-AdQUbEgj/





يُعرض برنامج "أسعد الله مسائكم من جديد" على" MBCمصر" كل سبت الساعة 9:00 مساء، وتُعرض هذه الحلقة 6 مارس 2021 الساعة 9:00 مساءً على "MBC مصر".

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