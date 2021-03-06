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دفاع رانيا يوسف يطالب بتعويض 10 مليون جنيه ضد الإعلامي العراقي نزار الفارس

السبت 06/مارس/2021 - 01:22 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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دفاع رانيا يوسف يطالب بتعويض 10 مليون جنيه ضد الإعلامي العراقي نزار الفارس

 

إستمع قاضي التحضير بمحكمة القاهرة الاقتصادية الي دفاع الفنانة رانيا يوسف في دعوى الإعلامي العراقي نزار الفارس ضدها والتي يتهمها بسبه وقذفه ويطالبها بتعويض مالي قدره 5 ملايين جنيه..

حيث طالب المحامي طارق العوضي دفاع الفنانة رانيا يوسف بتعويض مالي يقدر بـ 10 مليون جنيه عن الاضرار المادية والنفسية التي وقعت علي موكلته

وكان أقام المستشار هيثم عباس بصفته وكيلًا عن الإعلامي العراقى نزار الفارس دعوى قضائية حملت رقم 476 لسنة 20121 اقتصادي، ضد الفنانة المصرية رانيا يوسف بالمطالبة بتعويض قدره 5 ملايين جنيه لما بدر منها من سب وقذف وتشهير فى حقه على مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا).

وصرح الإعلامي نزار الفارس بأنه بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التى استضافها فيها فى برنامجه (مع الفارس) وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات ولكنة فؤجى بأنها تتهمه تارة بالتحرش بها وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصرى فى اتهاماتها لاقتضاء حقة القانونى منها واثقا فى حماية القضاء المصرى الشامخ للكافة.

وصرح المستشار هيثم عباس بأن موكله الإعلامى العراقى نزار الفارس تعرض للسب والقذف عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي لكون وصف متحرش على أي شخص يعد قذفًا معاقب عليه قانونًا وما الحال عندما يكون الأمر متعلقًا بـإعلامى يتابعه الملايين وهو ما أصابه بأضرار مادية وأدبية جسيمة لاسيما أن الذى وصفته هي فنانة لها ثقلها وأخبارها يتم تناقلها كالنار فى الهشيم.

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