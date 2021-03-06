Advertisements

رفض دعوى عدم دستورية عقوبة التهرب من دفع ضريبة المبيعات

السبت 06/مارس/2021 - 01:23 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements


قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة العاشرة من المادة 44 والمادة 46 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، فيما تتضمن عقوبة التهرب من دفع الضريبة.


وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 109 لسنة 18 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة العاشرة من المادة 44 والمادة 46 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات.

مادة (44): يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتى:

- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة.

- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة.

- خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.

- استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق.

- تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها.

- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار.

- ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10 فى المائة.

- عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة.

- عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية.

- انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها.

- إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة.

وتنص المادة 46 على أنه "في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال".

أخبار تهمك

3 أمصال مصرية.. تفاصيل إنتاج لقاحات مضادة لكورونا

منذ ساعتين

رامي عباس يرسم طريق خروج صلاح من ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

تطور جديد في صفقة كريم فؤاد يقلق الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يلتقي بـ رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني

منذ ساعة

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

منذ حوالي 18 ساعة

قناة مفتوحة ومجانية تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري الأبطال

منذ ساعتين و 19 دقيقة

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ يوم

عاجل.. وفاة الفنانة سوسن ربيع متأثرة بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الصحة تزف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 19 ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يطالب الخطيب بالاستغناء عن نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل| مصرع 20 شخصاً وإصابة 3 آخرين في حادث مروع بطريق الكريمات

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي على بعد خطوة من حسم الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

3 أمصال مصرية.. تفاصيل إنتاج لقاحات مضادة لكورونا

12:00 م

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

05:45 م

عاجل.. وفاة الفنانة سوسن ربيع متأثرة بفيروس كورونا

11:50 ص

عاجل.. السيسي يلتقي بـ رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني

12:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات