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"تعليم الإسكندرية": بدء امتحان الفيزياء للصف الأول الثانوي دون مشكلات

السبت 06/مارس/2021 - 01:26 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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قال الدكتور محمد سعد محمد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن بدأ منذ قليل امتحان مادة الفيزياء للصف الاول الثانوي، مع عدم وجود أي مشكلات.
وأضاف خلال تصريح صحفي له اليوم، أنه تم الانتهاء مادة الفلسفة والمنطق وفق الجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم دون حدوث أي مشكلات وبشكل منتظم، وذلك بعد دخول الطلاب على منصة الامتحانات.
أكد الدكتور محمد سعد مواصلة لجان امتحانات الصف الأول الثانوي أعمالها، موضحًا أن إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي لهذا العام بالإسكندرية ٥٠٣٠٤ طلاب وطالبة.
وأشار سعد أن متابعة امتحان الصف الأول الثانوي تمت من خلال غرف العمليات بالإدارات الثماني وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بمقر مديرية التربية والتعليم.
كما أكد الدكتور محمد سعد مدير المديرية الالتزام التام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية، إجراء المسح الحراري للطلاب والمعلمين والالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق التباعد وعلي التعقيم قبل وبعد انتهاء اللجان.

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