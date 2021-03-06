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حاولت السيطرة عليها.. اعترافات صادمة لسائق السيارة المتسببة في حادث طريق الكريمات  

السبت 06/مارس/2021 - 01:32 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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تباشر نيابة الصف، بجنوب الجيزة، التحقيق مع سائق السيارة المتسببة في  حادث طريق الكريمات الذي وقع أمس الجمعة، الذي أسفر عن مصرع ٢٠ شخصًا وإصابة آخرين، واعترف أنه أثناء قيادته للسيارة انفجرت أحد اطارات السيارة، فاختلت عجلة القيادة منه.

وأضاف في اعترافاته أمام النيابة، أن بعد اختلال عجلة القيادة، حاول السيطرة عليها، ولكنه لم يستطع، فاصطدم بسيارة الميكروباص دون قصد.

وأمرت النيابة،  إجراء تحليل مخدرات للسائق  لييان قيادته السيارة تحت تأثير المخدرات من عدمه.

وأمرت النيابة، التصريح بدفن الجثث، بعد الانتهاء من مناظرة جثامين الضحايا.

وأفادت التحريات الأولية، أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة قيادة سائق التريلا، نتيجة إنفجار الإطار الإمامي، مما تسبب في انقلابها واصطدامها بسيارة الميكروباص.

كان لقى 20 شخصًا مصرعهم، فيما أصيب آخرين، إثر وقوع حادث مروع بطريق الكريمات، نطاق مركز أطفيح، جنوب محافظة الجيزة، وجار نقل المصابين والمتوفيين إلى المستشفيات بمحافظتي الجيزة وبني سويف.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير مروع ووجود متوفين ومصابين بطريق الكريمات، نطاق مركز أطفيح جنوب الجيزة.

على الفور دفع مدير الإدارة بالخدمات المرورية إلى مكان البلاغ، كما انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد مختار مفتش مباحث فرقة شرق الجيزة والمقدم أحمد يسري رئيس مباحث القسم.

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