الجمارك السعودية توضح 4 شروط لاستيراد كاميرات المراقبة من الخارج

رد حساب «اسأل الجمارك»، عبر تويتر، على استفسار من مواطن حول شروط استيراد كاميرات المراقبة من الخارج.

وقال حساب «اسأل الجمارك»، إن استيراد الأفراد لكاميرات المراقبة من الخارج يكون وفقًا للضوابط التالية:

ـ يجب أن يكون استيرادها لغرض شخصي.

ـ أن تكون واردة بأسماء أفراد.

ـ أن لا تكون مستوردة بكميات تجارية.

ـ كما يُمنع استيراد الكاميرات ذات الصفة التجسسية.

وقد أوضحت الجمارك، أنه يُسمح باستيراد الأسلحة البيضاء بجميع أنواعها للأفراد، بشرط أن تكون ذات طابع شخصي، أما بالنسبة للشركات فيشترط وجود سجل تجاري بنفس النشاط.