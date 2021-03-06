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تأجيل دعوى نزار الفارس ضد رانيا يوسف لـ"بذل مزيد من مساعي الصلح"

السبت 06/مارس/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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تأجيل دعوى نزار الفارس ضد رانيا يوسف لـبذل مزيد من مساعي الصلح

قرر قاضي التحضير بالمحكمة الاقتصادية تأجيل الدعوى المقامة من الاعلامي العراقي نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف، لبذل المزيد من مساعي الصلح بينهما، قبل أن يحيلها لدائرة تنظر موضوع الشكوى.

وبحسب مصادر فإن دور قاضي التحضير هو السعي للصلح بين المدعي والمدعى عليه، وحال لم يتمكن من ذلك يحيل القضية لاحدى دوائر المحكمة لنظر القضية والحكم فيها.

وقال طارق العوضي محامي رانيا يوسف، إن "قاضي التحضير" قرر التأجيل لبذل مزيد من مساعي الصلح، مؤكدا أنه سيقدم بلاغا للنائب العام ويقيم دعوى ضد الفارس، الذي عقد مؤتمرا صحفيا، أمس، في احد مطاعم القاهرة، مما اعتبره مؤثرا على سير القضية.

وقال الإعلامي العراقي في دعواه، إنه هنأ الفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه «مع الفارس» وما تلاه من انتقادات واتهامات، إلا أنه فؤجى بأنها تتهمة تارة بالتحرش بها، وتارة أخرى تصفه أنه بلا شرف، وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا.

وأضافت الدعوى أن الفارس تعرض للسب والقذف عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي لكون وصف «متحرش» على أي شخص يعد قذفا ويعاقب عليه قانونا، وهو ما أصابة بأضرار مادية وأدبية جسيمة، لا سيما أن الذي وصفته هي فنانة لها ثقلها وأخبارها يتم تناقلها كالنار في الهشيم.

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