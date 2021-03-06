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وزير القوى العاملة: حصرنا العمالة العائدة من الخارج عبر استمارة "نورت بلدك" (فيديو)

السبت 06/مارس/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة،، أن عدد العمالة المصرية العائدة من الخارج وتم حصرها من خلال استمارة "نورت بلدك" وصل إلى 6 آلاف شخص.

وأشار "سعفان"، خلال لقا خاص عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أنهم عملوا على التعرف على احتياجاتهم خلال الفترة المقبلة، حيث طلب جزء منهم فرصة عمل، وجزء منهم عاد لعمله، وجزء آخر طلب بدء مشروع داخل بلده.

ولفت إلى أن جهاز تنمية المشروعات سيقدم دورة تدريبية لمدة 5 أيام للراغبين في البدء في مشروع، لتعريفهم بتفاصيل إدارة المشروع. 

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