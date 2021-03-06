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الحكومة: محطة مياه الباجور تخدم نصف مليون مواطن بالمركز والقرى التابعة

السبت 06/مارس/2021 - 01:35 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددا من المشروعات التي يتم تنفيذها بمركز الباجور، التابع لمحافظة المنوفية،ومنها محطة مياه الشرب بالباجور. 

ورافقه خلال الجولة وزراء: الموارد المائية والري، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ومحافظ المنوفية.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانبة، حول مكونات محطة مياه الباجور، والموقف التنفيذي لها، حيث تمت الإشارة إلى أنها تقع على مساحة 8 أفدنة، ومن المخطط أن تبلغ طاقتها الاستيعابية 34 ألف م3 يوم، بتكلفة تبلغ  نحو 808 ملايين جنيه، كما أنه من المقرر أن تخدم هذه المحطة نحو نصف مليون مواطن موزعين على مدينة الباجور، وجميع القرى التابعة للمركز وعددها 48 قرية.
 
وأفاد الوزير أن الأعمال المدنية للمحطة تشمل المآخذ، وبيارة المياه العكرة، ومبنى طلمبات المياه العكرة والمرشحة، وبئر التوزيع،  ومبنى المرشحات، كما تضم هذه الأعمال خزانين أرضيين، ومبنى  للأسطوانات وحقن الكلور، وخزانات الشبة السائلة، ومبان للشبة وطلمبات الروبة والمحولات، والمولدات، ومبان إدارية أخرى.
 
كما أشار الوزير  إلى انتهاء تنفيذ الأعمال المدنية بالمحطة وجار تسليمها، كما استمع رئيس الوزراء إلى الموقف التنفيذي للأعمال الكهروميكانيكية للمحطة، حيث تم توريد وتركيب جميع المهمات، فيما عدا 6 طلمبات غاطسة بمبنى الشبة، والخزان الأرضي، ومبنى المياه العكرة والمرشحة، وجار استكمال توريد الشفاطات، وتركيب 3 شاشات للوحات التحكم (HMI).
 
وفيما يتعلق بشبكات وخطوط المياه الخاصة بالمحطة، التي تصل أطوالها إلى 90 كم، فتم التنويه إلى أنه يتم تنفيذها على مرحلتين؛ الأولى بطول 30كم، والثانية بطول 60كم تقريبًا، كما تمت الإشارة إلى أنه في المرحلة الأولى تم تنفيذ وربط 30 كم ونجحت عينات الصحة التي تم أخذها؛ لتغذية مدينة الباجور و8 قرى، وتشمل كفر الباجور، وسنجلف، وكفر سنجلف الجديد، وفيشا الصغرى، والأطارشة، والمنشأة الجديدة، وأبو سنيطة، وأسريجة، وفيما يخص المرحلة الثانية تم تنفيذ 30 كم وجار استكمال بباقي الشبكة؛ لتغذية القرى المتبقية، بعدد 40 قرية، ومن المخطط الانتهاء منها بحلول نهاية العام الحالي.

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