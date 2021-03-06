رئيس البرلمان العربي يدين الحادث الإرهابي بمقديشو

أدان رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، حادث الانفجار الذي وقع بالعاصمة الصومالية مقديشو، جراء انفجار سيارة مفخخة استهدف مطعمًا، وأسفر عن مقتل نحو 20 شخصا وإصابة 30 آخرين.





كما أعرب عن تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع جمهورية الصومال ومساندة كافة الجهود التي تقوم بها لمحاربة الإرهاب، واستكمال مسيرة التنمية بها.





وشدد رئيس البرلمان العربي على رفضه التام لكافة الأعمال التي تستهدف المنشآت المدنية والحيوية والتي تتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية وتهدد الأمن والاستقرار.



