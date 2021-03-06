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الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن عن تغيير قانون لمسة اليد

السبت 06/مارس/2021 - 01:38 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن تغيير قانون لمسة اليد على اللاعبين قبل تسجيل الأهداف.


وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن لمسة اليد غير المقصودة التي يتبعها تسجيل زميل لهدف أو الحصول على فرصة لتسجيل الأهداف، لن تُعتبر خطأ.


وتابعت الصحيفة، أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم وافق على هذا التعديل، على أن يدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي اعتبارًا من 1 يوليو المقبل.


وأشارت الصحيفة، أن البطولات المختلفة لديها مرونة إدخال هذه التغيير على القانون في المباريات قبل هذا التاريخ.

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