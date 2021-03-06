المقادير وطريقة التحضير.. كب كيك الفواكة المجففة

نقدم لك طريقة تحضير ومقادير كب كيك الفواكة المجففة، لتحضيرها لاطفالك سيحبونها كثيرا كل ما عليك فعله هو اتباع التالي للحصول على المذاق المطلوب:





المقادير

- البيض : 1 حبة

- سكر : نصف كوب

- الزيت النباتي : نصف كوب

- الزبدة : ربع كوب (مذابة)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

- طحين : كوب

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- حليب : ربع كوب (دافئ)

- الفواكة المجففة : حسب الحاجة





طريقة التحضير

ضعي في الخلاط الكهربائي كلاً من البيضة والسكر والزيت والزبدة وقومي بتشغيله لثوان حتى تختلط المكونات.





ضعي المزيج في وعاء وأضيفي الفانيليا والملح وقومي بنخل فوقه الطحين والبيكنج باودر وحرّكي المكونات جيداً.





أضيفي الحليب الدافئ وحرّكي بهدوء حتى يختلط مع بقية المكونات تماماً.





وزعي المزيج على قوالب الكب كيك ورشيها بالفواكة المجففة وضعيها في الفرن على حرارة 170 لحوالي 15-20 دقيقة.





أخرجي قطع الكب كيك من الفرن واتركيها تبرد ثم قدميها.