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لكونها خارج البلاد.. تعرف علي موعد حضور رانيا يوسف امام قاضي التحضير في دعوي الإعلامي العراقي نزار الفارس  

السبت 06/مارس/2021 - 01:41 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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لكونها خارج البلاد.. تعرف علي موعد حضور رانيا يوسف امام قاضي التحضير في دعوي الإعلامي العراقي نزار الفارس  


قرر قاضي التحضير بمحكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل دعوى الإعلامي العراقي نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف والتي يتهمها بسبه وقذفه ويطالبها بتعويض مالي قدره 5 ملايين جنيه.. لجلسة 13 مارس الجاري لتقديم المستندات الدالة على عدم تقطيع مقاطع من لقاء الإعلامى نزار الفارس مع الفنانة رانيا يوسف ولحضورها بشخصها لكونها خارج البلاد.

وكان أقام المستشار هيثم عباس بصفته وكيلًا عن الإعلامي العراقى نزار الفارس دعوى قضائية حملت رقم 476 لسنة 20121 اقتصادي، ضد الفنانة المصرية رانيا يوسف بالمطالبة بتعويض قدره 5 ملايين جنيه لما بدر منها من سب وقذف وتشهير فى حقه على مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا).

وصرح الإعلامي نزار الفارس بأنه بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التى استضافها فيها فى برنامجه (مع الفارس) وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات ولكنة فؤجى بأنها تتهمه تارة بالتحرش بها وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصرى فى اتهاماتها لاقتضاء حقة القانونى منها واثقا فى حماية القضاء المصرى الشامخ للكافة.

وصرح المستشار هيثم عباس بأن موكله الإعلامى العراقى نزار الفارس تعرض للسب والقذف عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي لكون وصف متحرش على أي شخص يعد قذفًا معاقب عليه قانونًا وما الحال عندما يكون الأمر متعلقًا بـإعلامى يتابعه الملايين وهو ما أصابه بأضرار مادية وأدبية جسيمة لاسيما أن الذى وصفته هي فنانة لها ثقلها وأخبارها يتم تناقلها كالنار فى الهشيم.

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