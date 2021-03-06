بعد رحيلها.. معلومات لا تعرفها عن الفنانة سوسن ربيع

رحلت عن عالمنا صباح اليوم الفنانة سوسن ربيع، متأثرة بفيروس كورونا المستجد، وأعلنت نقابة المهن التمثيلية، عن خبر رحيلها من خلال صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وفي السطور التالية يرصد "الفجر الفني" أبرز المعلومات عنها وعن سبب اعتزالها للفن.



*وُلدت الفنانة الراحلة سوسن ربيع في محافظة القاهرة، يوم 7 يونيو عام 1962، كما أنها حاصلة على ليسانس آداب جامعة عين شمس.



*اتجهت للتمثيل منذ أن كانت طفلة عن طريق اشتراكها في برامج الأطفال بالتلفزيون، كما أنها شاركت في البرنامج الشهير "حياتى".



*شاركت الفنانة الراحلة سوسن ربيع في العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات منها في مسلسل "برج الحظ شرارة"، ومسرحية "إنها حقا عائلة محترمة" مع الفنان الراحل فؤاد المهندس، وقدمت خلالها دور ابنته "عائشة"، وشاركت أيضًا في مسلسل "عمر بن عبد العزيز" الذي يتناول السيرة الذاتية لخامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز.



*كما أنها عملت مع الفنان الراحل محمود الجندي في العديد من الأعمال، وكان خبر وفاته بمثابة صدمة كبيرة لها.



*رُزقت الفنانة الراحلة سوسن ربيع بإبن لها يُدعى محمد، وهو خريج كلية الإعلام قسم إذاعة وتلفزيون، وابنة تُدعى منة الله، وهي طالبة بكلية الإعلام.



*اعتزلت التمثيل لفترة، وبعد غياب استمر لأكثر من 15 عامًا، قامت بالمشاركة في"زي الشمس".



وكشفت الفنانة الراحلة سوسن ربيع في أحد البرامج التلفزيونية لها عن سر اعتزالها، مُوضحة أنها وجدت نفسها في حيرة، حيث أنها كانت أمام خيارين، وهما إما اختيار عملها ونجاحها الفني، أو اختيار حياتها الأسرية، لافتة إلى أن زوجها اضطر للسفر للعمل بالخارج، و كان عليها أن ترافقه، أو أن تستمر مع أولادها في مصر لتبقى بجانب عملها، لكنها شعرت أن قرار بقائها هو قرار أناني،؛ لأنه كان سيحرم أطفالها من العيش مع والدهم، لذا فضلت التخلي عن كل شئ من أجل السفر معه.