Advertisements

سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 6-3-2021 أمام الجنيه المصري

السبت 06/مارس/2021 - 01:21 م
بوابة الفجر
Advertisements

واصل سعر الدرهم الإماراتى، اليوم السبت 6-3-2021، استقراره أمام الجنيه المصري، فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وجاءت أسعار الدرهم الاماراتي على النحو التالي:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
 
4.25 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
 
4.23 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
 
4.23 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإستثمار العربى
 
4.20 جنيه للشراء.
4.27 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة
 
4.23 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 
4.25 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
 
4.24 جنيه للشراء .
4.28 جنيه للبيع .


أخبار تهمك

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 20 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت

منذ حوالي 10 ساعات

الصحة تزف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي على بعد خطوة من حسم الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

قناة مفتوحة ومجانية تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري الأبطال

منذ ساعتين و 22 دقيقة

3 أمصال مصرية.. تفاصيل إنتاج لقاحات مضادة لكورونا

منذ ساعتين

قرار نهائي.. موسيماني يطالب الخطيب بالاستغناء عن نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

تطور جديد في صفقة كريم فؤاد يقلق الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ يوم

عاجل.. وفاة الفنانة سوسن ربيع متأثرة بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

منذ حوالي 18 ساعة

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. السيسي يلتقي بـ رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل| مصرع 20 شخصاً وإصابة 3 آخرين في حادث مروع بطريق الكريمات

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

3 أمصال مصرية.. تفاصيل إنتاج لقاحات مضادة لكورونا

12:00 م

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

05:45 م

عاجل.. وفاة الفنانة سوسن ربيع متأثرة بفيروس كورونا

11:50 ص

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

12:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات