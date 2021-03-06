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طريقة تحضير فاصوليا بيضاء بالسجق والصلصة

السبت 06/مارس/2021 - 01:40 م
بوابة الفجر
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ننشر لكم في السطور التالية طريقة تحضير فاصوليا بيضاء بالسجق والصلصة لتحضير غداء شهي لافراد أسرتك، إليكم المقادير وطريقة التحضير:

المقادير
- البصل : 1 حبة (متوسط الحجم، مفروم)
- طماطم : 2 حبة (كبيرة الحجم، مفرومة)
- الفاصولياء البيضاء : 2 كوب (ناشفة ومنقوعة في الماء لـ٨ ساعات)
- النقانق : 250 غراماً (سجق / مجمّد، مقطّع صغير)
- ملح : حسب الرغبة
- الكمون : ملعقة صغيرة
- كزبرة يابسة : ملعقة صغيرة ونصف
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
- بابريكا : نصف ملعقة صغيرة
- الثوم : فصّان (مهروس)

طريقة التحضير
ضعي البصل في قدر على النار وقلّبيه حتى يصفرّ.
أضيفي الثوم وقلّبي ثمّ الطماطم والملح، الكمون، الكزبرة الجافة، الفلفل الأسود والبابريكا.
اتركي المكونات على النار حتى تثقل الصلصة.
أضيفي الفاصوليا واسكبي كمية كافية من الماء.
اتركي المزيج على نار متوسطة لـ15 دقيقة تقريباً.
أضيفي السجق واتركيها على النار لـ4 دقائق حتى ينضج ثمّ قدّمي الطبق ساخناً.

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