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رئيس هيئة الاستثمار ووزير الزراعة يشهدان افتتاح مزرعة للثروة الحيوانية بالنوبارية

السبت 06/مارس/2021 - 01:37 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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شهد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والأستاذ السيد القصير، وزير الزراعة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، افتتاح مزرعة شركة "الدلتا لإنتاج اللحوم وتربية المواشي" والتي تقع على مساحة 40 فدان وتحتوي على 11 ألف رأس ماشية في منطقة النوبارية بمحافظة الإسكندرية

وقال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاسثتمار، على هامش المؤتمر الذي عقد خلال الافتتاح، إن الاستثمار بإضافة مشروعات جديدة في المجالات المختلفة بما فيها مجال الثروة الحيوانية يساهم في توفير مزيد من فرص العمل للشباب ، بالإضافة إلى زيادة قدرات الإنتاج والحد من الواردات الاستهلاكية، مشيراً إلى أن الاستثمار في المجال الزراعي والثروة الحيوانية يعتبر المحرك الرئيسي والدافع للتنمية الزراعية المستدامة وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

 وأوضح "عبد الوهاب" أن هذا المشروع يأتي نتاجاً للتعاون الدائم والتنسيق المشترك بين هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف توفير فرص استثمارية في القطاعات الاقتصادية الواعدة والمشروعات الحيوية.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاسثمار، أن هذا المشروع يعد ترجمة حقيقية للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وهو ما يحقق مكاسب متعددة للدولة والمواطن على حد سواء، مؤكداً على أهمية تعميم تجارب الشراكة الناجحة بما يتيح مزيد من التعاون بين القطاعين العام و الخاص على نحو يتوافق مع  الخطط التنموية للدولة.


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