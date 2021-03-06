'الصحغيين' تشكر رئيس المصرف المتحد لهذا السبب

وجه محمد شبانة السكرتير العام لنقابة الصحفيين، الشكر لأشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد؛ وذلك بعد استجابته لتغيير ماكينة الصرف الآلي التي تم إرسالها في وقت سابق للنقابة.





وقال "شبانة" في بيان له، إنه رغم الضغوط التي تعرض لها، إلا أنه رفض في وقت سابق تشغيل الماكينة التي أرسلها البنك، لسوء حالتها، بما لا يليق بنقابة الصحفيين؛ حيث كان يعلوها الصدأ من كل جانب.



