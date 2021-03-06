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'الصحغيين' تشكر رئيس المصرف المتحد لهذا السبب
السبت 06/مارس/2021 - 01:53 م
ميسون أبو الحسن
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وجه محمد شبانة السكرتير العام لنقابة الصحفيين، الشكر لأشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد؛ وذلك بعد استجابته لتغيير ماكينة الصرف الآلي التي تم إرسالها في وقت سابق للنقابة.
وقال "شبانة" في بيان له، إنه رغم الضغوط التي تعرض لها، إلا أنه رفض في وقت سابق تشغيل الماكينة التي أرسلها البنك، لسوء حالتها، بما لا يليق بنقابة الصحفيين؛ حيث كان يعلوها الصدأ من كل جانب.
وأضاف أنه خاطب رئيس مجلس إدارة البنك، والذي قام في زمن قياسي بإرسال الماكينة الجديدة، وتم تشغيلها بمقر النقابة بالفعل، مؤكدًا أن كل ما يخص نقابة الصحفيين، لابد وأن يتماشى مع مكانتها.
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