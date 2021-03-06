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بعد حادث الكريمات.. إسعاف بني سوبف تُدرب المسعفين على "النقل الآمن للمصابين"

السبت 06/مارس/2021 - 02:05 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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واصل فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، برئاسة الدكتور أشرف يعقوب، مدير الفرع، البرنامج التدريبي للأطقم الطبية على "النقل الآمن للمصابين" بعد ساعات قليلة من مشاركة أطقم الإسعاف بالفرع في نقل جثامين الضحايا والمصابين بحادث طريق الكريمات الصحراوي الشرقي.

وقال مدير الفرع، إننا نقوم بنوعين من التدريب للأطقم الطبية الأول من خلال الدورات التدريبية والورش الفنية التى تعقد داخل قاعات الاجتماعات والتدريب الثانى من خلال التدريب الميداني وعلى رأس العمل ومرور المشرفين وتواجدهم الميداني على تدريبيهم، بهدف رفع الكفاءة الفنية للأطقم الطبية.

طريق الكريمات

وكان طريق الكريمات الصحراوي الشرقي، شهد حادثًا مأسويًا، مساء الجمعة، إثر تصادم سيارة نقل "تريلا" محملة بالرمال "طفلة" بسيارة أجرة "ميكروباص"، بنفق الزعفرانة القديم، إتجاه بوابة الكريمات، بالطريق الصحراوي الشرقي إتجاه بني سويف، نتج عنه وفاة 20 شخصًا وإصابة 3 آخرون، ونقلتهم سيارات إسعاف من محافظتي بني سويف والجيزة إلى مستشفيات بني سويف التخصصي وأطفيح بالجيزة.

خروج حالتين

وفي ذات السياق، أعلن الدكتور صلاح جودة، مدير مستشفى بني سويف التخصصي، اليوم السبت، خروج حالتين من المصابين الـ5 بحادث تصادم سيارة نقل "تريلا" محملة بالرمال "طفلة" بسيارة أجرة "ميكروباص"، بنفق الزعفرانة القديم، إتجاه بوابة الكريمات، بالطريق الصحراوي الشرقي إتجاه بني سويف.

وأضاف مدير المستشفى، أن الاطباء صرحوا لحالتين من المصابين بالخروج بعد تلقيهم الخدمة الطبية وتحسن حالتهم، وهما: "عبد المبدي محروس عبدالرحيم" و"أحمد محمد عويس" تباع السيارة النقل، كذلك تحويل الطفل "آدم صفوت خلف" 3 سنوات، إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لإستكمال الفحوصات الطبية وتركيب أنبوبة حنجرية له نتيجة فقدانه الوعي.

إحتجاز مصابين

وأوضح مدير مستشفى بني سويف التخصصي، أنه تم إحتجاز مصابين آخرين تحت العلاج والملاحظة بالمستشفى، هما: بسملة صفوت خلف، 8 سنوات، قرية بني محمد، أبنوب بأسيوط، محتجزة بقسم الجراحة، وإسلام احمد عبدالجليل، 20 سنة، أسيوط، محتجز بقسم الباطنة.

بيانات الجثتين

وكشف مدير المستشفى عن بيانات الجثتين مجهولي الهوية، الآتي نقلتهما سيارات الإسعاف للمستشفى، وهما: جيهان محروس عبدالفضيل، 30 سنة، والطفل "محمد صفوت خلف" يبلغ من العمر عامين، يقيمان محافظة أسيوط، وجرى إيداع الجثتين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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