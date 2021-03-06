ماذا يحدث لعضو الشيوخ المتغيب عن الجلسات لأكثر من 3 أيام؟.. اللائحة تجيب





حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتي أقرها مجلس النواب نهائيًا، انتظام حضور الأعضاء وغيابهم في المادة 231 و232 و233 و234 و235، بلائحة "مجلس الشيوخ"، باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان، والتي صدق عليها رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية حتى يتم العمل بها، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها نهائيًا بجلسته العامة في وقت سابق.



وترصد "الفجر" انتظام حضور الأعضاء وغيابهم في المادة 231 و232 و233 و234 و235، لـ "مجلس الشيوخ" طبقًا للائحة الداخلية، والتي جاءت كالتالي:



• إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن، ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب، دون الإخلال بمسؤليته البرلمانية.



• يجب على العضو الانتظام فى حضور اجتماعات المجلس ولجانه.



• يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال.



• لا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات فى الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذنٍ من رئيس المجلس، لأسباب تبرر ذلك، ويخطر المجلس فى أول جلسة.



• يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن فى ذلك رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.



• فى حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس، بالجهة التى يرغب فى السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض.



• لا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج فى مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك فى مضبطة الجلسة.



• لا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها.



• لا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابى من رئيس المجلس.



• يعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس، شهريًا وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك، تقريرًا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم.



