Advertisements

ماذا يحدث لعضو الشيوخ المتغيب عن الجلسات لأكثر من 3 أيام؟.. اللائحة تجيب

السبت 06/مارس/2021 - 02:08 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements


حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتي أقرها مجلس النواب نهائيًا، انتظام حضور الأعضاء وغيابهم في المادة 231 و232 و233 و234 و235، بلائحة "مجلس الشيوخ"، باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان، والتي صدق عليها رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية حتى يتم العمل بها، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها نهائيًا بجلسته العامة في وقت سابق.

وترصد "الفجر" انتظام حضور الأعضاء وغيابهم في المادة 231 و232 و233 و234 و235، لـ "مجلس الشيوخ" طبقًا للائحة الداخلية، والتي جاءت كالتالي:

• إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن، ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب، دون الإخلال بمسؤليته البرلمانية.

• يجب على العضو الانتظام فى حضور اجتماعات المجلس ولجانه.

• يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال.

• لا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات فى الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذنٍ من رئيس المجلس، لأسباب تبرر ذلك، ويخطر المجلس فى أول جلسة.

• يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن فى ذلك رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.

• فى حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس، بالجهة التى يرغب فى السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض.

• لا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج فى مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك فى مضبطة الجلسة.

• لا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها.

• لا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابى من رئيس المجلس.

• يعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس، شهريًا وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك، تقريرًا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم.

أخبار تهمك

قرار نهائي.. موسيماني يطالب الخطيب بالاستغناء عن نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

منذ حوالي 16 ساعة

الصحة تزف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 20 ساعة

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ يوم

موسيماني يستشهد بـ"كهربا" أمام لاعبيه قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ 43 دقيقة

عاجل.. السيسي يلتقي بـ رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة الفنانة سوسن ربيع متأثرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

منذ يوم

الأهلي على بعد خطوة من حسم الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

3 أمصال مصرية.. تفاصيل إنتاج لقاحات مضادة لكورونا

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

منذ حوالي 19 ساعة

بالقوة الضاربة.. التشكيل المتوقع للترجي في مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعة

قناة مفتوحة ومجانية تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| مصرع 20 شخصاً وإصابة 3 آخرين في حادث مروع بطريق الكريمات

منذ حوالي 18 ساعة

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

موسيماني يستشهد بـ"كهربا" أمام لاعبيه قبل مواجهة فيتا كلوب

02:08 م

3 أمصال مصرية.. تفاصيل إنتاج لقاحات مضادة لكورونا

12:00 م

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

05:45 م

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

12:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات