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موسيماني يستشهد بـ"كهربا" أمام لاعبيه قبل مواجهة فيتا كلوب

السبت 06/مارس/2021 - 02:08 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إلقاء أخر تعليماته الفنية على لاعبيه قبل مواجهة فيتا كلوب الكونغولي، بدوري أبطال إفريقيا.

وشدد موسيماني، على ضرورة تخطي عقبة فيتا كلوب وتحقيق الفوز، من أجل استعادة الصدارة والثقة خاصةً أن المباراة تقام على ملعب القاهرة الدولي.

كما أكد المدير الفني، على اللاعبين عدم التأثر بأزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، وعدم الانشغال بالمؤثرات الخارجية أو الاعتراض على قرارات الجهاز الفني، من أجل عبور المهمة بنجاح.

وكان الأهلي أعلن عن إيقاف كهربا لمدة شهر عن المشاركات وتغريمه 200 ألف جنيه، بناءً على قرار الجهاز الفني، بسبب عدم التزامه.

ويستعد المارد الأحمر، لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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