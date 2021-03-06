مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادثي سير بالمنيا



شهد الطريق الصحراوى المار على محافظة المنيا، مساء اليوم، السبت حادثي سير أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة إثنين آخرين، تحرر محضر بالواقتين وتم إزالة آثار الحادثين لتسهيل الحركة المرورية.



تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا إخطارا من عمليات النجدة بحادثي انقلاب سيارتين مما تسبب في مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين، الأولي انقلاب سيارة رقم 3452 ن م د، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، شمال كوبري قرية شوشة غرب مركز سمالوط، بسبب السرعة الزائدة.



تسبب الحادث في مصرع مينا إ ت، 27 سنه، سائق، وإصابة شقيقيه كيرلس «38 سنه»، وميخائيل «34 سنه» مقيمون مركز سمالوط.



وعلى جانب آخر تعرضت السيارة 7216 ط_ و_ ق، ملاكي لحادث انقلاب نتيجة إختلال عجلة القيادة في يد قائدها، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي القديم، شمال قرية بني حسن بمركز أبوقرقاص.



أسفر الحادث الحادث في مصرع كلا من مسعد م م، 42 سنه، عامل، وعماد س ع، 56 سنه، عامل، مقيمان بمحافظة الجيزة... تم نقل المصابين والجثث إلى المستشفيات العام تحت تصرف النيابة العامة.

دفن جثة طالب قطار ملوى



وفى سياق منفصل، أمرت نيابة ملوى، تحت إشراف المحامي العام لنيابات جنوب المنيا بدفن جثة طالب لقي مصرعه بعد أن صدمه قطار بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا وتم نقل جثته لمشرحة مستشفي ملوي العام



كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي بورود بلاغ من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفي ملوي العام بوصول م. ف11 سنه طالب جثة هامدة



تبين من تحريات مباحث المركز أن الطالب كان يعبر شريط السكة الحديد ولم ينتبه لأحد القطارات الذي تصادف قدومه فصدمه فلقي مصرعه في الحال وتم نقل جثته للمستشفي العام



تحرر عن الواقعة المحضر رقم 673 إداري مركز شرطة ملوي وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة



السيطرة على حريق

وعلى جانب آخر، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق شب داخل منزل بالمنيا دون أضرار بشرية، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



حيث نشب حريق بمنزل علي أبو طالب، بقرية جوارجي التابعة لمركز أبو قرقاص، نتيجة ماس كهربائي.



انتقل فريق الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم إخماد الحريق بالدور الثاني، دون وقوع أي إصابات بشرية، والخسائر مادية تنحصر في محتويات المنزل، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق