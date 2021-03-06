بيان هام من محافظة الجيزة بشأن انفجار خط غاز بحي العمرانية

رصدت محافظة الجيزة، ما نشر بعددا من المواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن حدوث هبوط أرضي بشارع الامل بحي العمرانية، نتيجة كسر بخط غاز بالمنطقة المشار اليها، وفي هذا الشأن وجب توضيح الحقائق لطمأنة المواطنين.



فقد تلقت غرفة عمليات محافظة الجيزة، بلاغا بحدوث كسر بماسورة مياه خط ١٥٠ مم بشارع الأمل بحي العمرانية وليس خط غاز.



وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على الفور شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، وحي العمرانية بسرعة إصلاح الكسر الذي حدث بالماسورة لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة مع المتابعة الدورية، وإعادة الشئ لأصله عقب الانتهاء من الأعمال.

كما وجه المحافظ بسرعة سحب المياه من شارع الأمل والشوارع المجاورة من شارع مستشفى الصدر المتأثرة بتسرب المياه نتيجة الكسر.

وتهيب محافظة الجيزة بوسائل الإعلام المختلفة ومسئولي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة فيما ينشر لعدم إثارة البلبة بين المواطنين انطلاقا من التعاون المثمر ببن المحافظة وكافة الجهات الاعلامية لما فيه توضيح الحقائق للمواطنين.