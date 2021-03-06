Advertisements

بيان هام من محافظة الجيزة بشأن انفجار خط غاز بحي العمرانية

السبت 06/مارس/2021 - 02:09 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
رصدت محافظة الجيزة، ما نشر بعددا من المواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن حدوث هبوط أرضي بشارع الامل بحي العمرانية، نتيجة كسر بخط غاز بالمنطقة المشار اليها، وفي هذا الشأن وجب توضيح الحقائق لطمأنة المواطنين.

فقد تلقت غرفة عمليات محافظة الجيزة، بلاغا بحدوث كسر بماسورة مياه خط ١٥٠ مم بشارع الأمل بحي العمرانية وليس خط غاز.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على الفور شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، وحي العمرانية بسرعة إصلاح الكسر الذي حدث بالماسورة لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة مع المتابعة الدورية، وإعادة الشئ لأصله عقب الانتهاء من الأعمال.
كما وجه المحافظ بسرعة سحب المياه من شارع الأمل والشوارع المجاورة من شارع مستشفى الصدر المتأثرة بتسرب المياه نتيجة الكسر.
وتهيب محافظة الجيزة بوسائل الإعلام المختلفة ومسئولي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة فيما ينشر لعدم إثارة البلبة بين المواطنين انطلاقا من التعاون المثمر ببن المحافظة وكافة الجهات الاعلامية لما فيه توضيح الحقائق للمواطنين.

أخبار تهمك

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وفاة الفنانة سوسن ربيع متأثرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستشهد بـ"كهربا" أمام لاعبيه قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ ساعة الا ربع

بالقوة الضاربة.. التشكيل المتوقع للترجي في مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعة

3 أمصال مصرية.. تفاصيل إنتاج لقاحات مضادة لكورونا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل| مصرع 20 شخصاً وإصابة 3 آخرين في حادث مروع بطريق الكريمات

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

منذ حوالي 16 ساعة

قناة مفتوحة ومجانية تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي على بعد خطوة من حسم الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ يوم

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ حوالي 21 ساعة

الصحة تزف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. السيسي يلتقي بـ رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني

منذ أقل من ساعتين

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

منذ حوالي 19 ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يطالب الخطيب بالاستغناء عن نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

موسيماني يستشهد بـ"كهربا" أمام لاعبيه قبل مواجهة فيتا كلوب

02:08 م

3 أمصال مصرية.. تفاصيل إنتاج لقاحات مضادة لكورونا

12:00 م

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

05:45 م

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

12:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات