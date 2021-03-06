3.3 مليار دولار تدفقات صناديق الأسهم في الولايات المتحدة

فادت شركة ليبر، بأن صناديق الأسهم في الولايات المتحدة سجلت نزوح تدفقات بقيمة 3.3 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء.





ووفقا لـ"رويترز"، أظهرت بيانات ليبر، أن صناديق السندات الأمريكية الخاضعة للضرائب استقطبت 8.2 مليار دولار، لتسجل دخول تدفقات للأسبوع الـ11 وأن صناديق سوق النقد جذبت 23.6 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات منذ (مايو).





وسجلت صناديق سندات البلديات في الولايات المتحدة نزوح 605 ملايين دولار في أول خروج للتدفقات منذ (نوفمبر).





وفيما يتعلق بأسواق السندات، نفى البنك المركزي النيجيري أنه يعتزم استبعاد الأجانب من سوق السندات القصيرة الأجل المربح، في تراجع عن تصريحات أدلى بها مدير البنك في وقت سابق الأسبوع الماضي.





وقال المتحدث باسم البنك المركزي أوسيتا نوانيسوبي في رسالة نصية، "لا يوجد خطة من جانب البنك المركزي النيجيري لوقف مبيعات (سندات عمليات السوق المفتوحة) للأجانب".





وقال محافظ البنك جودوين إيميفيل في حوار مع صحيفة "ذيس داي" التي تصدر في لاجوس، إن البنك المركزي لا يفكر في استبعاد المستثمرين الأجانب من سوق السندات قصيرة الأجل المربح، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرج" للأنباء.





وكان مدير السياسة النقدية في البنك المركزي، حسن محمود، قد قال يوم الثلاثاء الماضي إنه سيتم وقف عرض سندات عمليات السوق المفتوحة لغير السكان بشكل تدريجي "في نهاية المطاف" دون أن يحدد إطارا زمنيا.





كان لدى البنك عمليات للسوق المفتوحة بقيمة 8.3 مليار دولار حتى الرابع من (مارس) 2021، من 31.9 مليار دولار حتى نهاية 2019، بحسب البيانات التي جمعتها وكالة "بلومبيرج" للأنباء.





واستخدم البنك المركزي السندات قصيرة الأجل لجذب مستثمري المحافظ ودعم النيرة بعد الانهيار في أسعار الخام ما أدى إلى نقص للدولار في البلاد.