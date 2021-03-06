Advertisements

3.3 مليار دولار تدفقات صناديق الأسهم في الولايات المتحدة

السبت 06/مارس/2021 - 02:10 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
فادت شركة ليبر، بأن صناديق الأسهم في الولايات المتحدة سجلت نزوح تدفقات بقيمة 3.3 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء.

ووفقا لـ"رويترز"، أظهرت بيانات ليبر، أن صناديق السندات الأمريكية الخاضعة للضرائب استقطبت 8.2 مليار دولار، لتسجل دخول تدفقات للأسبوع الـ11 وأن صناديق سوق النقد جذبت 23.6 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات منذ (مايو).

وسجلت صناديق سندات البلديات في الولايات المتحدة نزوح 605 ملايين دولار في أول خروج للتدفقات منذ  (نوفمبر).

وفيما يتعلق بأسواق السندات، نفى البنك المركزي النيجيري أنه يعتزم استبعاد الأجانب من سوق السندات القصيرة الأجل المربح، في تراجع عن تصريحات أدلى بها مدير البنك في وقت سابق الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم البنك المركزي أوسيتا نوانيسوبي في رسالة نصية، "لا يوجد خطة من جانب البنك المركزي النيجيري لوقف مبيعات (سندات عمليات السوق المفتوحة) للأجانب".

وقال محافظ البنك جودوين إيميفيل في حوار مع صحيفة "ذيس داي" التي تصدر في لاجوس، إن البنك المركزي لا يفكر في استبعاد المستثمرين الأجانب من سوق السندات قصيرة الأجل المربح، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرج" للأنباء.

وكان مدير السياسة النقدية في البنك المركزي، حسن محمود، قد قال يوم الثلاثاء الماضي إنه سيتم وقف عرض سندات عمليات السوق المفتوحة لغير السكان بشكل تدريجي "في نهاية المطاف" دون أن يحدد إطارا زمنيا.

كان لدى البنك عمليات للسوق المفتوحة بقيمة 8.3 مليار دولار حتى الرابع من (مارس) 2021، من 31.9 مليار دولار حتى نهاية 2019، بحسب البيانات التي جمعتها وكالة "بلومبيرج" للأنباء.

واستخدم البنك المركزي السندات قصيرة الأجل لجذب مستثمري المحافظ ودعم النيرة بعد الانهيار في أسعار الخام ما أدى إلى نقص للدولار في البلاد.
 

أخبار تهمك

قناة مفتوحة ومجانية تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

قرار نهائي.. موسيماني يطالب الخطيب بالاستغناء عن نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

منذ يوم

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. السيسي يلتقي بـ رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة الفنانة سوسن ربيع متأثرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي على بعد خطوة من حسم الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ يوم

موسيماني يستشهد بـ"كهربا" أمام لاعبيه قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ ساعة الا ربع

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل| مصرع 20 شخصاً وإصابة 3 آخرين في حادث مروع بطريق الكريمات

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

منذ حوالي 16 ساعة

3 أمصال مصرية.. تفاصيل إنتاج لقاحات مضادة لكورونا

منذ ساعتين و 54 دقيقة

الصحة تزف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 20 ساعة

بالقوة الضاربة.. التشكيل المتوقع للترجي في مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

موسيماني يستشهد بـ"كهربا" أمام لاعبيه قبل مواجهة فيتا كلوب

02:08 م

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

05:45 م

3 أمصال مصرية.. تفاصيل إنتاج لقاحات مضادة لكورونا

12:00 م

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

12:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات