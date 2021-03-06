افتتاح معرض Art and Deco للوحات الفنية والديكور في أب تاون كايرو









بحضور عدد من السفراء، والمشاهير والفنانين، افتتحت شركة إعمار مصر معرض Art and Deco للوحات الفنية والديكور، بالتعاون مع جاليرى كليج للفنون ومدار للأثاث والديكور وذلك بمركز مبيعات أب تاون كايرو في قلب القاهرة.



ويأتي Art and Deco إطار سلسلة المعارض الفنية التي تنظمها إعمار مصر بشكل دوري في إطار اهتمامها برعاية الأحداث الثقافية والفنية ودعم الفنانين المصريين، والاهتمام بالارتقاء بالذوق العام.



ويشارك في المعرض، الذي يستمر على مدار أربعة أيام وحتى 7 مارس، 62 فنانا، وتعرض خلاله أعمال رواد الفن المصري صلاح طاهر، ويوسف فرانسيس، عبد العزيز درويش وكامل مصطفي، ويقدم المعرض عددا من المدارس والاتجاهات الفنية مثل الفن التشكيلي من خلال أعمال أحمد الدفراوى، أبو بكر النواوى، عبد العزيز التميمي، والفن التجريدي بأعمال بريت بطرس غالي، فيروز سمير، كاترينا فريبالوفيتش، ويعرض الفنان حسن الشرق الأعمال الفلكلورية، والفنون الواقعية يقدمها الفنانون سامى عبدالله، وأماني حمادة، والفنون التكعيبية من خلال أعمال إسلام الريحاني، وإسلام النجدي، وفنون الكاريكاتير من خلال أعمال جورج بهجورى، ومحسن أبو العزم، والفنون السريالية للفنان نبيل على، وفنون النحت للفنانين أحمد عبد الوهاب، رنا شلبي، إيهاب الأسيوطي، عمار شيحا.



وخلال افتتاح المعرض عقدت حلقة نقاشية بمشاركة الفنانون أيمن طاهر وحسن شرق، ومصممي الديكور نهال لهيطة، وهشام غراب، وكريم الحيوان، ومحمد عطية لمناقشة الاتجاهات الحديثة والكلاسيكية في التصميم الداخلي والتي تمزج بين اللوحات الفنية وقطع الأثاث.



