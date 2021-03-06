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السيسي يلتقي نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بالخرطوم

السبت 06/مارس/2021 - 02:18 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالخرطوم، مع الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، وذلك وفقًا لما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وأشاد الرئيس السيسي، بعلاقات الأخوة المتبادلة والأزلية بين مصر والسودان وما بلغته من مستوى متقدم على كافة الأصعدة.

وأكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، حرص بلاده على الاستفادة من جهود مصر التنموية في كافة المجالات.

وأوضح متحدث الرئاسة أن اللقاء شهد التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي.

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