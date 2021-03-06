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العثور على جثة شاب مذبوح ومحروق بطوخ

السبت 06/مارس/2021 - 02:20 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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شهدت القليوبية جريمة قتل بشعه حيث ذبح مجهولين شاب وطعنه عدة طعنات، وإشعال النيران في جسده وإلقاء جثته على طريق بين مدينة طوخ، وقرية أجهور الكبرى، بطوخ، جرى نقل الجثة إلى مستشفى طوخ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغا من الاهالى بالعثور على جثة شاب مذبوح من الرقبة وبه طعنات وأثار حرق في أنحاء الجسد.

جرى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير المباحث فانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وبمناظرة الجثة تبين أن بها ذبح من الرقبة وطعنات في الجسد وأثار حرق في أنحاء الجسد، وأن الجثة لشاب عمرة 17 عاما تقريبا وتكشف الجهود لضبط الجناه وكشف غموض الواقعة.

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