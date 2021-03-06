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"جونز هوبكنز": 116 مليون إصابة بكورونا حول العالم

السبت 06/مارس/2021 - 02:20 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم 116.1 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 2.58 مليون، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

 

وأفادت جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء، بإعطاء 279.9 مليون جرعة من لقاح مضاد لمرض كوفيد 19- على مستوى العالم حتى الآن.

 

 ويقدر معدل التطعيم الأخير بنحو 7.83 مليون جرعة في اليوم، على أساس البيانات المعلن عنها وبمتوسط 7 أيام.

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