القنوات الناقله لمباراه الاهلي وفيتا كلوب في دوري ابطال افريقيا وموعد المباراة والتشكيل المتوقع

القنوات الناقله لمباراه الاهلي وفيتا كلوب، نقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، في السطور القليلة التالية، القنوات الناقله لمباراه الاهلي وفيتا كلوب وموعد المباراة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة الاهلي وفيتا كلوب في دوري ابطال افريقيا

ستُقام مباراة الاهلي المصري وفيتا كلوب الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت 6-3-2021، في إطار مباريات الجولة الثالثة بمنافسات المجموعة الأولى، من دور المجموعات في دوري الأبطال، ويشهد اليوم أيضا مباراة أخرى في المجموعة نفسها تجمع بين فريقي المريخ السوداني وسيمبا التنزاني.





وتنطلق مباراة الاهلي وفيتا كلوب، في تمام الساعة 9 مساءًا، اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، ويستضيفها ستاد القاهرة الدولي، في مواجهة يسعى فيها كلا الفريقين إلى تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط وتعزيز فرص التأهل لدور ربع النهائي.



