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القنوات الناقله لمباراه الاهلي وفيتا كلوب في دوري ابطال افريقيا وموعد المباراة والتشكيل المتوقع

السبت 06/مارس/2021 - 02:20 م
الاهلي
الاهلي
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القنوات الناقله لمباراه الاهلي وفيتا كلوب في دوري ابطال افريقيا وموعد المباراة والتشكيل المتوقع

القنوات الناقله لمباراه الاهلي وفيتا كلوب، نقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، في السطور القليلة التالية، القنوات الناقله لمباراه الاهلي وفيتا كلوب وموعد المباراة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة الاهلي وفيتا كلوب في دوري ابطال افريقيا
ستُقام مباراة الاهلي المصري وفيتا كلوب الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت 6-3-2021، في إطار مباريات الجولة الثالثة بمنافسات المجموعة الأولى، من دور المجموعات في دوري الأبطال، ويشهد اليوم أيضا مباراة أخرى في المجموعة نفسها تجمع بين فريقي المريخ السوداني وسيمبا التنزاني.

وتنطلق مباراة الاهلي وفيتا كلوب، في تمام الساعة 9 مساءًا، اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، ويستضيفها ستاد القاهرة الدولي، في مواجهة يسعى فيها كلا الفريقين إلى تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط وتعزيز فرص التأهل لدور ربع النهائي.

القنوات الناقله لمباراه الاهلي وفيتا كلوب في دوري الابطال
ومن المقرر أن يتم بث مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي من خلال الناقل الحصري للبطولة قنوات Bien Sports، وسيتم نقل اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 4 بتعليق علي محمد علي، كما سيتم أيضا بث المباراة من خلال قناة أون تايم سبورت على التردد الأرضي، وتنقل أيضا قناة مكسبي نقل المباراة عبر قمر نايل سات: 11411 بمعدل ترميز 27500 ومعدل تصحيح 4/3.

التشكيل المتوقع للاهلي أمام فيتا كلوب في دوري الابطال

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - محمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - أفشة - حسين الشحات - جونيور أجايي.

خط الهجوم: والتر بواليا.

القنوات الناقله لمباراه الاهلي وفيتا كلوب في دوري ابطال افريقيا وموعد المباراة والتشكيل المتوقع

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