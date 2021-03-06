Advertisements

رسميًا.. مها نصار تُعلن عن زواجها من المخرج حسين المنباوي

السبت 06/مارس/2021 - 02:21 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
أعلنت الفنانة مها نصار عن زواجها من المخرج حسين المنباوي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

حيث قامت مها نصار بتغيير حالتها الاجتماعية لـ "متزوجة"، وبعدها نشرت صورة تجمعها بزوجها المخرج حسين المنباوي، ووضعت عليها رمز قلب.

وكانت قصة الحب بين الفنانة نصار والمخرج حسين المنباوي قد بدأت من خلال عملهم معًا في مسلسل "الفتوة" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وهو بطولة ياسر جلال، مي عمر، رياض الخولي، محمود حافظ، عايدة رياض، أحمد صلاح حسني، وهو من تأليف هاني سرحان.

وفي سياق آخر، تتعاون مها نصار مع زوجها المخرج حسين المنباوي في شهر رمضان المقبل من خلال مسلسل "الملك "، وهو بطولة عمرو يوسف، صبا مبارك، ماجد المصري، باسل الزارو، بسنت شوقي، ريم مصطفى ياسين السقا، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب.

أخبار تهمك

عاجل| مصرع 20 شخصاً وإصابة 3 آخرين في حادث مروع بطريق الكريمات

منذ حوالي 18 ساعة

3 أمصال مصرية.. تفاصيل إنتاج لقاحات مضادة لكورونا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يستشهد بـ"كهربا" أمام لاعبيه قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ ساعة الا ربع

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ يوم

بالقوة الضاربة.. التشكيل المتوقع للترجي في مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي يلتقي بـ رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني

منذ أقل من ساعتين

قناة مفتوحة ومجانية تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وفاة الفنانة سوسن ربيع متأثرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

منذ حوالي 19 ساعة

الصحة تزف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 20 ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يطالب الخطيب بالاستغناء عن نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

منذ يوم

الأهلي على بعد خطوة من حسم الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

موسيماني يستشهد بـ"كهربا" أمام لاعبيه قبل مواجهة فيتا كلوب

02:08 م

3 أمصال مصرية.. تفاصيل إنتاج لقاحات مضادة لكورونا

12:00 م

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

05:45 م

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

12:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات