رسميًا.. مها نصار تُعلن عن زواجها من المخرج حسين المنباوي

أعلنت الفنانة مها نصار عن زواجها من المخرج حسين المنباوي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



حيث قامت مها نصار بتغيير حالتها الاجتماعية لـ "متزوجة"، وبعدها نشرت صورة تجمعها بزوجها المخرج حسين المنباوي، ووضعت عليها رمز قلب.



وكانت قصة الحب بين الفنانة نصار والمخرج حسين المنباوي قد بدأت من خلال عملهم معًا في مسلسل "الفتوة" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وهو بطولة ياسر جلال، مي عمر، رياض الخولي، محمود حافظ، عايدة رياض، أحمد صلاح حسني، وهو من تأليف هاني سرحان.



وفي سياق آخر، تتعاون مها نصار مع زوجها المخرج حسين المنباوي في شهر رمضان المقبل من خلال مسلسل "الملك "، وهو بطولة عمرو يوسف، صبا مبارك، ماجد المصري، باسل الزارو، بسنت شوقي، ريم مصطفى ياسين السقا، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب.