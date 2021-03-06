في يومها العالمي.. برلمانية: تمكين المرأة أحد استراتيجيات الرئيس السيسي لبناء مصر الحديثة







حرصت النائبة امال رزق الله، عضو مجلس النواب، توجيه رسالة للمرأة المصرية، بأعتبار أن شهر مارس هو شهر المرأة بكافة الفئات والطوائف والأعمار، قائلة:" رسالتي لكل امرأة، انهضي وارفعي رأسك عاليا فانتي في ازهي عصورك يدعمك ليس فقط رئيس بل قائدا عظيما يقدر ويتفهم قدراتك القوية المتوارثة عبر العقود البعيدة".



وأوضحت رزق الله، خلال البيان الصادر لها، أنه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد، وتحصل المرأة على الكثير من الأمتيازات والحقوق التي كانت مهدورة على مر العصور وحان الوقت الأن للحصول عليها، وأكبر دليل على ذلك تمكينها في أكثر من منصب قيادي بالدولة سواء من خلال البرلمان أو الوزارة أو المحافظ.



وأضافت عضو مجلس النواب، أنه أصبح تمكين المرأة أحد استراتيجيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء مصر الحديثة، اعتمادًا على طاقات المصريين كافة حيث سعى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة حكمه لينتصر للمرأة مؤكدة على عظمة المرأة وحرصه الاهتمام بالمرأة ودورها في المجتمع.



ويذكر أن شهر مارس يحتفل فيبه العالم بيوم المرأة العالمي في 8 مارس من كل عام، وفي يوم 16 مارس بيوم المرأة المصرية.